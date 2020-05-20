С начала года в двух городах Донетчины произошло более 330 ДТП

С начала года в Краматорске и Славянске (Донецкая обл.) патрульные зафиксировали 338 ДТП. Из них 55 аварий – с пострадавшими. Травмировался 61 человек, 7 – погибли. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в пресс-службе батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.
В патрульной полиции также назвали основные причины ДТП:
- превышение безопасной скорости движения;
- несоблюдение безопасной дистанции и интервала;
- нарушение правил обгона;
- проезд водителей на запрещающий сигнал светофора;
- управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- неоправданно рискованное поведение и осознанное нарушение правил дорожного движения;
- неадекватное поведение в экстремальных ситуациях.