С начала года в двух городах Донетчины произошло более 330 ДТП

С начала года в Краматорске и Славянске (Донецкая обл.) патрульные зафиксировали 338 ДТП. Из них 55 аварий – с пострадавшими. Травмировался 61 человек, 7 – погибли. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в пресс-службе батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

В патрульной полиции также назвали основные причины ДТП: