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С начала года в двух городах Донетчины произошло более 330 ДТП

20.05.20 14:59
Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска

С начала года в Краматорске и Славянске (Донецкая обл.) патрульные зафиксировали 338 ДТП. Из них 55 аварий – с пострадавшими. Травмировался 61 человек, 7 – погибли. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в пресс-службе батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

В патрульной полиции также назвали основные причины ДТП:

  • превышение безопасной скорости движения;
  • несоблюдение безопасной дистанции и интервала;
  • нарушение правил обгона;
  • проезд водителей на запрещающий сигнал светофора;
  • управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • неоправданно рискованное поведение и осознанное нарушение правил дорожного движения;
  • неадекватное поведение в экстремальных ситуациях.

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