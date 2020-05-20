Межобластные перевозки возобновятся в начале июня, – Шмыгаль

Межобластные перевозки смогут возобновиться только при условии отсутствия вспышек коронавируса в регионах, и не раньше начала июня. Об этом сегодня, 20 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что с момента публикации постановления, которое будет принято сегодня Кабмином, откроется возможность международных перевозок, – как автобусных, так и железнодорожных, – через открытые пункты пропуска, которые заработают после принятия изменений в постановление №288.

«Межобластные перевозки мы пока еще не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать. И тут важно Мининфраструктуры еще раз поработать с межобластными перевозчиками, подготовить людей для того, чтобы в начале июня, как только позволит ситуация, мы все это организовали», – сообщил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что межобластные маршруты смогут открыться при условии, что во всех областях ситуация будет позволять межобластные перемещения.

«Потому что, конечно, если у нас будут области, где есть вспышки коронавируса, там совместно с местной властью мы будем принимать решения о локальных ограничениях, и очевидно, что маршруты там будут меняться или останавливаться, чтобы не перевозить вирус по стране. Это и есть модель адаптивного карантина», – пояснил глава Кабмина.

Что касается работы аэропортов и запуска рейсовых перевозок, по его словам, к этому вопросу правительство вернется после 15 июня, когда авиакомпании получат возможность летать куда-либо, потому что аэропорты других стран еще закрыты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции, что с 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт.