Скоро и мавзолей будет: В «ДНР» баннеры с портретом Сталина решили разместить на высотных домах (Фото)

Федерация бокса России передала в «ДНР» баннеры с портретами Сталина. Эту новость обсуждают в соцсетях.

В частности, сообщается, что баннеры уже привезли в «республику», они будут размещены на высотных зданиях в разных городах.

«Его только нам и не хватало... Чья это бредовая идея? Ну и толку нам тут от этих баннеров… Под баннером не видно, что облицовка на высотке отваливается. Вот теперь точно заживем. А решает только Россия и наша власть? У нас спросили, хотим ли мы видеть ЭТО на высотных зданиях? А, ну да…Пора валить все-таки с этой республики. Позорище. Скоро и мавзолей будет», – пишут местные жители.

Положительные отклики малочисленны. «Да ладно, что тут такого. А мне вообще все равно», – пишут люди.

Пользователи соцсетей отмечают, что один из баннеров поднимали на воздушном шаре – над Воронежем (РФ).