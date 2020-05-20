В Украине до 22 июня будет действовать адаптивный карантин

С 22 мая по 22 июня на территории Украины будет действовать режим адаптивного карантина. Такое решение сегодня, 20 мая, было принято на заседании правительства, передает корреспондент «Донецких новостей».

Представляя проект постановления, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что с 22 мая по 22 июня 2020 года предлагается установить карантин с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.

«Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили», – отметил Степанов.

По его словам, вводятся определенные признаки эпидемиологической ситуации в регионах, а именно:

инцидентность – это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, которое должно составлять меньше 12 человек на 100 тыс. населения;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должна составлять меньше 50%;

количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) должно составлять больше, чем 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Послабление противоэпидемических мероприятий применяется на территории региона на основе решения региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС).

Министр здравоохранения отметил, что вводится 5 этапов послабления карантина, сейчас идет первый этап. С 22 мая предлагается вводить второй этап, и так далее. Каждый этап – это 10 дней.

«Введение именно адаптивного карантина даст нам возможность полностью контролировать ситуацию с COVID-19 на территории Украины, очень быстро реагировать в зависимости от региона», – подчеркнул Степанов.