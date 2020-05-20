В Бахмутском районе Донетчины восстановили 16 домов

В Бахмутском районе Донетчины полностью восстановили 16 домов, поврежденных в ходе боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутской районной государственной администрации.

Отечается, что дома отремонтировали за счет областного материального резерва.

На предложение о ремонте жилья первыми откликнулись жители пос. Луганское, которым оперативно отремонтировали кровли.

«Стоимость строительных материалов для каждого домохозяйства разная: от 2 до 14 тыс. грн. Для семей это существенная помощь в бюджет. Среди тех, кто отремонтировал кровли есть и пенсионеры, и многодетные семьи», – сообщили в пресс-службе и добавили, что ограничений для получения помощи в виде стройматериалов не было, главным условием считалось наличие повреждений в результате обстрелов и документов на дома.

Также сообщается, что в июне начнутся восстановительные работы силами ГСЧС. Для этого райгосадминистрации необходимо создать условия для проживания и питания бригад.

«Только в 2020 году за счет областного материального резерва была восстановлена кровля Мироновской ООШ № 1, заменены 20 окон в двух школах и перекрыта кровля в гараже Луганской ООШ. Работы продолжаются», – сообщили в пресс-службе.