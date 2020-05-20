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В «ЛНР» выросло количество людей с COVID-19

20.05.20 15:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» выявили еще 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, передают местные интернет-ресурсы.

«У нас 345 случаев на сегодняшний момент положительных (тестов) по коронавирусной инфекции», – сказал Докашенко.

Напомним, ранее в «ЛНР» обнародовали статистику по COVID-19 по состоянию на 18:00 19 мая.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 19 230 человек (5 955 человек – выздоровели, 564 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 133 случая COVID-19 (48 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (26 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 270 случаев (выздоровели – 52 человека, летальных случаев – 9).

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