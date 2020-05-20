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Детские сады, метро, гостиницы: Что откроется с 22-25 мая (Инфографика)

20.05.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство поддержало решение по следующему этапу смягчения карантина с 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующую инфографику.

Он отметил, что в то же время карантин продлевается до 22 июня с переходом к адаптивной модели.

«Это позволит региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания. Или ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям», – отметил глава правительства.

Официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра, 21 мая.

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