Детские сады, метро, гостиницы: Что откроется с 22-25 мая (Инфографика)

Правительство поддержало решение по следующему этапу смягчения карантина с 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующую инфографику.

Он отметил, что в то же время карантин продлевается до 22 июня с переходом к адаптивной модели.

«Это позволит региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания. Или ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям», – отметил глава правительства.

Официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра, 21 мая.