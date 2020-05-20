За публикации в Twitter: «Осужденную» в «ДНР» на 15 лет Марину Юрчак перевозят в колонию в Снежном

В плену «ДНР» 2,5 года удерживается 41-летняя дончанка Марина Юрчак. Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека.

Марина – химик-технолог (по иной информации – химик-эколог). С началом боевых действий ее родители уехали из Донецка, Марина же решила остаться. «Я хочу быть здесь, когда Донецк будет снова украинским», – говорила она.

Представители незаконных вооруженных формирований задержали Юрчак в Донецке 9 ноября 2017 года, когда она направлялась на работу. В тот день женщина не позвонила родителям, и они начали волноваться и искать.

«Как и нас всех, Марину нашли не сразу. Задержало так называемое "министерство госбезопасности ДНР", сотрудники которого отвезли ее в" Изоляцию" – тайное место содержания, организованное боевиками, где пытают людей. Там я увидела Марину», – рассказала бывшая заложница Елена Лазарева.

Марину Юрчак обвинили в «шпионаже» и оскорблениях первых лиц «республики». С начала войны женщина писала посты в Twitter о том, что видела вокруг – откуда происходят обстрелы, куда направлялась военная техника, где находятся позиции незаконных вооруженных формирований.

Елена Лазарева вспоминает, как Юрчак возили на допросы в здание «МГБ» в Донецке: «Заставляли признаться, на кого она работала, кто ее куратор в СБУ. Каждый раз привозили избитой, однажды Марина едва ходила – все ноги были черные от побоев».

В апреле 2018 года Юрчак вывезли из «Изоляции». «Мы подумали, что ее освободили. Но осенью мы встретились в донецком СИЗО», – продолжает Лазарева.

26 марта 2020 года «суд» «приговорил» Марину к 15 годам лишения свободы. Сейчас она находится в СИЗО Донецка, в скором времени ее собираются этапировать ее в женскую колонию в Снежном.

Украинская сторона подавала Юрчак в списках на обмен пленными, но в «ДНР» не подтверждают, что удерживают ее.

Как сообщалось ранее, Марина Юрчак писала в Twitter под ником «Дончанка». Оставаясь в Донецке, пыталась устроиться на работу реализатором.

Это не единичный случай в «Л-ДНР» «осуждения» человека за публикации в соцсетях. Так, 16 апреля в ходе обмена был освобожден студент из Луганска Сергей Русинов, который был пленен за публикации в сети «ВКонтакте» (писал о том, что «любит маму, хардкор и Украину»). Тем временем, до сих пор в плену «ДНР» остается 31-летний Павел Подвезко. Парня незаконно «арестовали» в мае 2018 года за якобы передачу украинским спецслужбам важной информации с помощью Twitter.

Кроме того, в мае к 13 годам заключения в Донецке «приговорили» Юрия Шаповалова – также за публикации в социальной сети Twitter.