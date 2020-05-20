Говорят спасибо: Зеленский о вещании телеканала «Дом» на неподконтрольных территориях

Телеканал «Дом» запустил вещание на временно неподконтрольные украинскому правительству территории, за что их жители благодарны. Об этом сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Мы уже запустили телеканал "Дом". Он только начал, ему сложно. На это надо изыскивать средства. Но мы говорили, что запустим его, и канал работает, вещает на оккупированных территориях», – сказал Зеленский.

Отдельно он отметил проект «Всеукраинская школа онлайн».

«Сегодня украинцы, живущие на временно оккупированных территориях, говорят нам спасибо. Проект "Всеукраинская школа онлайн" транслируется там. Больше ничего подобного там не показывают. Мы это знаем, получали отчет. Поэтому я очень рад, что у нас заработал такой телеканал», – подчеркнул президент.