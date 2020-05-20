RU
Все новости

В «ДНР» продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции

20.05.20 16:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» с начала карантина составили 145 «протоколов» о нарушении жителями режима самоизоляции. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что только за минувшую неделю провели 3 194 проверки жителей, находящихся на самоизоляции, в результате, составили 19 «протоколов».

Также с начала карантина составили 37 «админматериалов» в отношении представителей сферы торговли и общественного питания, из них за последнюю неделю – одно нарушение санитарно-гигиенических норм торговыми работниками.

Напомним, что с 28 марта все прибывающие в «ДНР» должны проходить обязательный двухнедельный режим самоизоляции. Данный режим также введен со 2 апреля для жителей старше 65 лет. Нарушение правил карантина наказывается штрафом:

  • для жителей в размере от 30 до 60 тыс. руб. (13-25 тыс. грн по местному курсу валют);
  • для должностных лиц – от 40 до 80 тыс. руб. (17-33 тыс. грн);
  • для физлиц-предпринимателей – от 80 до 100 тыс. руб. (33-42 тыс. грн).

При повторном нарушении штрафы увеличиваются.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк