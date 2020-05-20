В «ЛНР» на въездах в города выставляют дополнительные блокпосты

В «ЛНР» на въездах и выездах из населенных пунктов организуют дополнительные посты «полиции». Об этом сегодня, 20 мая, заявили в «МВД ЛНР», передают местные интернет-ресурсы.

«Учитывая официальное заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника от 19 мая 2020 года о сложившейся обстановке на линии соприкосновения, систематических обстрелах жилого сектора и социально значимых объектов, а также в связи с участившимися вооруженными провокациями со стороны украинских формирований, министром внутренних дел Луганской Народной Республики принято решение и даны соответствующие указания по усилению мер, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности граждан», – говорится в сообщении.

Так, «с целью недопущения возможных провокаций», с 20 мая на въездах и выездах из населенных пунктов «республики» введен усиленный режим несения службы сотрудниками «полиции», выставлены дополнительные посты осмотра транспорта.

В городах и районах усилено патрулирование улиц и охрана важных объектов жизнеобеспечения.

Напомним, сегодня, 20 мая, «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в «ЛНР» «войска» приведены в состояние боевой готовности. С аналогичным заявлением выступил и «глава ДНР» Денис Пушилин.