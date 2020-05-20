С 1 июня стартует автофиксация нарушений правил дорожного движения, – Кабмин

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 20 мая, принял постановление, которое запускает систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения с 1 июня, передает «Униан».

«Это постановление нами предлагается в полной согласованности с принятым и подписанным президентом Украины законом, чтобы внедрить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца», – прокомментировал решение министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Авакова, сначала будут запущены 17 пунктов фиксации, потом – еще около 40, а всего по стране планируют запустить 700 таких пунктов.

Также министр отметил, что вскоре будет опубликован график запуска пунктов фиксации и адреса их размещения.

Напомним, 12 марта МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда же в ведомстве сообщили, что запуск этой системы в эксплуатацию планируется с 1 мая этого года, но в связи с продлением карантина сроки перенесли.