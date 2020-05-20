На Луганщине сообщили о размере пособия для переселенцев

На период карантина переселенцам, у которых заканчивается срок получения пособия на проживание, данная адресная помощь продлевается автоматически. Об этом рассказала директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.

В Луганской области ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на одну семью переселенцев в среднем составляет 1 539 грн. «Мы ежемесячно платим пособие на проживание порядка 13 тысячам семей, это суммарно около 20 млн грн в месяц», – сказала Полищук.

Заявления на данную помощь переселенцы должны подавать в управления соцзащиты населения каждые полгода. Полищук напомнила, что на период карантина плюс 30 дней после его завершения данные заявления пролонгируются автоматически. «Внутренне перемещенные граждане – это наиболее больная тема, очень много волнений – как будет проходить выплата в период карантина. Если заканчивался срок прежних выплат, то на период карантина они продлеваются автоматически, без присутствия человека и подачи им заявления. Это же будет действовать в течение месяца после окончания карантина», – пояснила директор департамента.

Она отметила, что в этом месяце в Луганской области данная выплата была продолжена уже 7,5 тыс. переселенцам, у которых закончился полугодовой срок.

В управления соцзащиты населения в период карантина необходимо приходить только тем ВПЛ, которые оформляют пособие впервые.

Напомним, что в 2020 году размер денежной помощи для переселенцев составляет:

для пенсионеров, детей – 1 тыс. грн на человека;

для трудоспособных лиц – 442 грн на одного человека при условии трудоустройства.

Если в состав семьи входят люди, которые имеют инвалидность, – сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 грн в месяц. Для многодетной семьи пороговое значение – 5 тыс. грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Телекомпания СТВ»