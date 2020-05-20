Президент Зеленский анонсировал новую программу поддержки пенсионеров

Кабинет министров работает над новой программой поддержки пенсионеров старше 75 лет, которая вскоре будет представлена. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы ввели программу 80+, и каждому пенсионеру старше 80 лет мы добавили 500 гривен. Дальше будем разрабатывать программу для следующего года, чтобы ввести программу 75+», – сказал президент.

Он отметил, что разработкой этой программы занимается министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Глава государства также напомнил, что в мае была проведена индексация пенсий, а также выплачена помощь людям, у которых размер пенсии составляет меньше 5 тыс. грн.

Кроме того, по мнению Зеленского, правительство должно обеспечить пожилых людей надлежащим медицинским обслуживанием, возможностью покупать лекарства. Во время эпидемии коронавируса им также должны выдаваться средства индивидуальной защиты.