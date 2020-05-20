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Президент Зеленский анонсировал новую программу поддержки пенсионеров

20.05.20 17:48
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба ОПУ
Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба ОПУ

Кабинет министров работает над новой программой поддержки пенсионеров старше 75 лет, которая вскоре будет представлена. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 мая, во время пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы ввели программу 80+, и каждому пенсионеру старше 80 лет мы добавили 500 гривен. Дальше будем разрабатывать программу для следующего года, чтобы ввести программу 75+», – сказал президент.

Он отметил, что разработкой этой программы занимается министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Глава государства также напомнил, что в мае была проведена индексация пенсий, а также выплачена помощь людям, у которых размер пенсии составляет меньше 5 тыс. грн.

Кроме того, по мнению Зеленского, правительство должно обеспечить пожилых людей надлежащим медицинским обслуживанием, возможностью покупать лекарства. Во время эпидемии коронавируса им также должны выдаваться средства индивидуальной защиты.

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