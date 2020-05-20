Украина опровергает обвинения ВСУ в обстрелах на Луганщине, – Резников

Обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных правительству территориях Луганской области не соответствуют действительности. Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, подобные обвинения носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.

«С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициирует проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции», – пояснил Резников.

По его словам, украинская сторона обратилась к специальному представителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова о данной инициативе.

Резников отметил, что соответствующее обращение было подписано главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кучмой и направлено в ОБСЕ.

Напомним, украинская сторона после заявлений «главы ЛНР» Леонида Пасечника созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Сегодня, 20 мая, «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «войска» в «республике» приведены в состояние боевой готовности. Затем «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что в «ДНР» повышена боевая готовность «народной милиции».