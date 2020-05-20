Виды пыток идентичны: В ООН рассказали об издевательствах в плену по обе стороны линии разграничения

Как на подконтрольной Украине территории, так и в «Л-ДНР» ко многим задержанным, связанным с вооруженным конфликтом на Донбассе, применялись пытки различного характера. Но если после задержания на подконтрольной территории человека могли удерживать в неофициальном месте лишения свободы 1-4 дня, то в «Л-ДНР» этот период длится до года. Об этом говорится в ХХIX Докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине, передают «Донецкие новости».

Так, мониторы пообщались с освобожденными в результате обмена пленными, состоявшемся 29 декабря 2019 года.

В частности, на подконтрольной Украине территории опросили 56 человек, освобожденных из «Л-ДНР» (45 мужчин, в том числе 1 военнослужащий, и 11 женщин).

Наиболее распространенными обвинениями против них в «ДНР» были:

«шпионаж»;

подстрекательство к ненависти;

хранение взрывчатых материалов;

«террористический акт»;

«содействие террористической деятельности»;

публичные призывы к экстремистским действиям.

А в «ЛНР»:

«создание преступной организации»;

незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов;

«государственная измена»;

незаконное получение информации, составляющей «государственную тайну».

В докладе отмечается, что в обеих «республиках» сохраняется устойчивая тенденция произвольных задержаний (которые часто составляли насильственные исчезновения), пыток и жестокого обращения с лицами, задержанными в связи с конфликтом.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) установило, что пытки и жестокое обращение имели систематический характер на начальном этапе содержания под стражей (который мог длиться до одного года), причем риск подвергнуться пыткам и жестокому обращению значительно уменьшался после «признания» и особенно после окончания «досудебного расследования».

«Лица, опрошенных УВКПЧ, задерживали в основном вооруженные мужчины в балаклавах без знаков различия, которые не называли себя. В большинстве случаев причину задержания опрошенных не сообщали. После задержания или по пути к первому месту содержания под стражей многим задержанным завязывали глаза и / или надевали наручники. Некоторых из них били или угрожали насилием», – говорится в отчете.

Первое место содержания под стражей в «республиках» обычно были помещения «министерства государственной безопасности» (в Донецке или Луганске) или неофициальное место лишения свободы «Изоляция» (в Донецке).

Большинство опрошенных лиц сначала держали под стражей в порядке «административного ареста» (в «ДНР») или «превентивного задержания» (в «ЛНР»), лишив их связи с внешним миром и не предоставив доступа к адвокату.

Некоторым задержанным на протяжении длительного периода времени не предоставляли информацию о причинах их задержания или «обвинения» против них. Родственники задержанных, которые разыскивали их, не предоставляли никакой информации о месте удержания, кроме подтверждения (в очень редких случаях) самого факта задержания лица.

В большинстве случаев «следственные действия» начинались сразу после задержания, за несколькими исключениями, когда задержанные находились под стражей несколько дней или недель, прежде чем были проведены какие-либо действия. «Следственные действия» заключались в основном в допросах, которые проводились или в «МГБ ДНР», в «Изоляции», или в «МГБ ЛНР». Допросы проводили лица, которые представлялись сотрудниками «МГБ» или вообще не называли себя. Несколько задержанных считают, что в допросах также участвовали сотрудники российского ФСБ, а некоторые придерживаются мнения, что эти люди занимали руководящие должности.

В большинстве задокументированных случаев допрашивающие сразу угрожали задержанным насилием или изнасилованием, или высказывали угрозы в адрес их семей, если они отказывались признаться или иным образом сотрудничать со «следствием». «52 из 56 опрошенных УВКПЧ человек, сообщили, что их подвергали пыткам или жестокому обращению, иногда с сексуальным насилием, преимущественно во время допросов, чтобы получить признание или информацию, в большинстве случаев – о работе на СБУ. Частота, интенсивность и продолжительность пыток и жестокого обращения значительно отличались, однако они обычно продолжались до тех пор, пока задержанный не соглашалась признаться (устно, в письменной форме или на камеру) или предоставить информацию», – говорится в отчете.

Согласно показаниям освобожденных, к ним применялись такие методы пыток и жестокого обращения, как избиение, удары электрическим током, удушения («мокрый» и «сухой» методы), сексуальное насилие, пытки положением, удаление частей тела (ногтей и зубов), лишение воды, пищи, сна или доступа в туалет, имитация казни, угрозы насилием или смертью, угрозы причинением вреда семье.

«Свидетельство освобожденных лиц свидетельствуют о том, что пытки и жестокое обращение применялись также для наказания и для унижения и запугивания, в частности персоналом некоторых мест содержания под стражей. УВКПЧ выявило непрерывный процесс пыток и жестокого обращения, которые часто усиливались нечеловеческими условиями содержания под стражей, в частности в месте содержания под стражей "Изоляция"», – заключается в отчете.

Мониторы планировали пообщаться с освобожденными, которые в ходе обмена 29 декабря вернулись в «Л-ДНР» из украинских мест заключения. Однако, из-за ограничений, наложенных на деятельность УВКПЧ в «республиках», УВКПЧ не смогло опросить ни одного из 124 освобожденных с украинской стороны лиц.

В отчете приводятся данные опроса 75 из этих людей в период, когда они содержались на подконтрольной Украине территории.

«Эти 75 случаев показали последовательный тренд произвольных задержаний и / или нарушений процессуальных прав задержанных, особенно на начальном периоде содержания под стражей (отметили 54 человека, 72% опрошенных). 28 задержанных сообщили, что в течение определенного периода после задержания (обычно несколько дней) держали в неофициальных местах содержания под стражей без связи с внешним миром, например в помещениях СБУ или неустановленных местах, после чего переводили в официальные места содержания под стражей. По крайней мере в 17 случаях официальная регистрация их задержания откладывалась на 1-4 дня со дня фактического задержания», – отмечают мониторы.

Несколько опрошенных сообщили УВКПЧ, что им отказывали в доступе к адвокату, пока они не признаются, и заставляли подписать документы, которые свидетельствовали против них самих. «Как минимум в 32 случаях доступ к адвокату был предоставлен только после первого допроса, а в 11 из 32 случаев допрос закончился признанием прежде чем задержан встретился с адвокатом», – говорится в докладе.

57 из 75 человек (76%) сообщили, что их подвергали пыткам или жестокому обращению, для того, чтобы получить признание или информацию и / или наказать или запугать их, при этом вышеуказанные действия, в большинстве случаев, совершались сотрудниками СБУ. Применялись такие методы пыток и жестокого обращения, как избиение, удушение («мокрый» и «сухой» методы), удары электрическим током, сексуальное насилие (например принудительное обнажение, насильственные действия в отношении половых органов), пытки положением, лишение воды, пищи, сна или доступа в туалет, изоляция, имитация казни, длительное применение наручников, надевание мешка на голову, и угрозы дальнейшим пыткам, сексуальным насилием, смертью или причинением вреда семье.

Мониторы напомнили, что при обмене пленными 29 декабря 2019 года украинская сторона освободила 141 задержанное лицо:

59 задержанных (54 мужчины и 5 женщин) – представителям «ДНР»;

65 задержанных (63 мужчины и 2 женщины) – представителям «ЛНР»;

17 освобожденных отказались переходить в «Л-ДНР» и остались на подконтрольной территории.

«Республики» освободили 81 задержанное лицо (64 мужчины и 17 женщин):

55 человек (42 мужчин, в том числе 8 военнослужащих, и 13 женщин) были освобождены «Донецкой народной республикой»;

26 человек (22 мужчины, в том числе 4 военнослужащих, и 4 женщины) – «Луганской народной республикой».

76 задержанных (61 человек, в том числе 12 военнослужащих и 15 женщин) были переданы украинской стороне, а 5-ро решили остаться в «республиках»: