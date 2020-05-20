На Донетчине во время сельхозработ подорвался трактор (Фото)

В поле возле села Новомихайловка (Марьинский р-н, Донецкая обл.) сегодня, 20 мая, произошел взрыв. Во время выполнения сельхозработ трактор наехал на взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщение о том, что в поле между селами Новомихайловка и Славное произошел взрыв, поступило в полицию около 12:00. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.

«Полицейские установили, что во время обработки поля водитель трактора наехал на неизвестный предмет и зацепил его культиватором, в результате чего произошел взрыв. Тракторист не пострадал, транспортное средство получило незначительные механические повреждения», – говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку от взрыва и обломки неизвестного прибора, происхождение которого устанавливается.

По данному факту следователи открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Досудебное расследование продолжается.