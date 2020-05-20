RU
Все новости

На Донетчине во время сельхозработ подорвался трактор (Фото)

20.05.20 18:33
Фото: полиция Донетчины
Фото: полиция Донетчины

В поле возле села Новомихайловка (Марьинский р-н, Донецкая обл.) сегодня, 20 мая, произошел взрыв. Во время выполнения сельхозработ трактор наехал на взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщение о том, что в поле между селами Новомихайловка и Славное произошел взрыв, поступило в полицию около 12:00. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.

«Полицейские установили, что во время обработки поля водитель трактора наехал на неизвестный предмет и зацепил его культиватором, в результате чего произошел взрыв. Тракторист не пострадал, транспортное средство получило незначительные механические повреждения», – говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку от взрыва и обломки неизвестного прибора, происхождение которого устанавливается.

По данному факту следователи открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Досудебное расследование продолжается.

Фото: полиция Донетчины

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк