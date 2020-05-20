До 2218 грн: Как предпринимателям получить «карантинную» помощь на детей

На период карантина в Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) могут оформить новый вид материальной помощи на детей. Об этом рассказала директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.

«В апреле появилась абсолютно новая выплата – 22 апреля вышло постановление Кабинета министров № 329. Согласно нему, физлица-предприниматели могут получить пособие на детей возрастом до 10 лет. Это пособие выплачивается предпринимателю на ребенка, размер его установлен в соответствии с прожиточным минимумом. Так, для детей от 0 до 6 лет – 1779 грн, от 6 до 10 лет – 2218 грн», – сообщила Полищук.

Для получения данной выплаты предприниматель должен подать документы в управление соцзащиты. Перечень документов указан в Постановлении КМУ № 329 от 22.04.20. «Перечень документов не большой и есть возможность этой категории населения подать документы в электронном виде, потому что у физлиц-предпринимателей, как правило, у всех есть электронная подпись. И это облегчает нам и им работу», – отметила директор департамента.

Полищук акцентировала, что данное пособие на детей могут получить ФЛП 1 и 2-й категорий, которые в 2019 году вовремя оплачивали единый социальный взнос (ЕСВ) и не имеют по данному взносу задолженностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Телекомпания СТВ»