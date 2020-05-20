Совет ЕС одобрил выделение 1,2 миллиарда евро помощи Украине

Украина получит от Еврокомиссии 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Такое решение было принято в среду по письменной процедуре в рамках заседания Совета ЕС, передает «Сегодня».

Таким образом, Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить деньги Украине. Теперь Киев и Брюссель могут начать переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.

Этот документ должен быть ратифицирован украинским парламентом, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро, который является безоговорочным. Горизонтальным условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.

Ранее предложение Комиссии поддержал 15 мая Европейский парламент.

Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Украине будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит 180 млн евро, Босния и Герцеговина – 250 млн евро, Грузия – 150 млн евро, Иордания – 200 млн евро, Косово – 100 млн евро, Молдова – 100 млн евро, Черногория – 60 млн евро, Северная Македония – 160 млн евро, Тунис – 600 млн евро.

Как сообщается, указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов, причем на «очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании».

Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.