1000 + 500 и субсидия: На период карантина пенсионерам положены доплаты

На период карантина в Украине пенсионерам выплачиваются доплаты в зависимости от возраста человека, также увеличен размер субсидии. Об этом рассказала директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.

Первая доплата положена всем пенсионерам и составляет 1000 грн. В Луганской области Пенсионный фонд в апреле данную тысячу выплатил 2,072 млн человек.

«Но в этой ситуации у нас есть пожилые граждане, которые не имеют права на пенсию, но вместо нее получают так называемое пособие. Они тоже имеют право на эту 1000 грн. Таких людей у нас в Луганской области почти 8 тысяч. Да, сумма не очень большая, но хоть это», – дополнила Полищук.

Кроме этого Пенсионный фонд, начиная с апреля, доплачивает 500 грн гражданам возрастом 80+. «И те люди, которые достигли этого возраста в период карантина, в эти дни, они также имеют право на эту доплату. Пока эта выплата осуществляется в период карантина, но, возможно, и дальше ее продлят», – сказала чиновница.

Кроме того, в апреле пересчитали также размер субсидий на коммунальные услуги – не только пенсионерам, а всем, кто имеет на нее право. «Дано право увеличить на 50% социальный норматив на пользование услугами ЖКХ. Тем, кто ранее оформлял субсидию, мы автоматически все пересчитали. И в мае наши граждане получат уже увеличенный размер субсидий. Таким образом государство поддерживает и эту категорию населения», – сообщила Полищук.

Она отметила, что в Луганской области субсидиями пользуются 82 тысячи домохозяйств.

«Также сохраняются все льготы нашим ветеранам [различных войн], которым выделяется помощь на оплату коммунальных услуг. Таких у нас 26 тысяч человек, и мы ежемесячно начисляем порядка 12 млн грн (в среднем 462 грн на человека, – ред.) льготы для оплаты услуг ЖКХ», – рассказала директор департамента.

Плюс к 9 мая ветераны различных войн получили разовую помощь, в среднем 1308 грн на человека. «Это ежегодная разовая помощь, ее получают как пожилые наши ветераны, так и ветераны войн на территории других государств, а также участники АТО / ООС. В этом году, согласно постановлению Кабмина, это порядка 34 млн грн для нашей области», – заключила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Телекомпания СТВ»