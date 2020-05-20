На Донетчине выделили 12,7 миллиона гривен на социальные продуктовые наборы

В Донецкой области на приобретение продуктовых наборов для социально незащищенных категорий населения выделили 12,7 млн грн из областного бюджета. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как отмечается, по инициативе главы ДонОГА Павла Кириленко помощь в виде продуктовых наборов предоставляется людям, получающим услуги центров социального обслуживания, а также детям и многодетным семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Средства направляются в качестве субвенции из областного бюджета бюджетам городов, районов и объединенных территориальных громад. Всего будет приобретено почти 31 тыс. продуктовых наборов», – говорится в сообщении.

Стоимость одного продуктового набора составляет около 400 грн. В набор входят: крупы – рисовая, гречневая, пшенная, макаронные изделия, мука пшеничная (высшего сорта), сахар, подсолнечное масло, различные консервы, чай, кондитерские изделия.

Сейчас в Донецкой области уже выдано 2772 продуктовых набора людям, которых обслуживают на дому территориальные центры социального обслуживания. Полностью продуктовые наборы выданы в городах Славянск, Новогродовка и в Добропольском районе. Продолжается выдача в городах Доброполье, Дружковка, а также в Черкасской, Северской, Александровской и в Угледарской ОТГ.

Распоряжением главы области предоставление продуктовых наборов предусмотрено в течение двух календарных месяцев.