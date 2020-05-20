А хотела эмигрировать: Переселенка из Донецка открыла стоматологическую практику в Мариуполе

Начало вооруженного конфликта Юлия застала в Донецке, где училась на первом курсе интернатуры на стоматолога. Жизнь была расписана на годы вперед, но 2014-й изменил все планы. Историю женщины рассказывает Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).

«Когда она лежала на асфальте, закрывая собой 4-летнего сына и молилась, чтобы обломки не задели ее или ребенка, Юлия поняла – надо уезжать. Прямо сейчас. Собрала вещи, выписалась из общежития, забрала документы – и вернулась в родной Мариуполь», – говорится в сообщении.

На подконтрольной территории она продолжала учебу уже в Краматорске и стала врачом-стоматологом, открыла частную практику.

Благодаря DRC – DDG, Юлия приобрела свою профессиональную технику. Например, эндомотор – прибор, который позволяет качественно очищать зубные каналы перед пломбированием, а также новый турбинный наконечник высокого качества и мини-камеру с экраном.

На этот экран можно не только выводить картинку с мини-камеры, чтобы рассмотреть детали и показать пациенту картину «до и после», но и транслировать мультфильмы для детей. А сейчас именно они составляют основной процент пациентов Юлии.

«Новая техника очень помогла: доход увеличился где-то на 30%. Если раньше я хотела переехать – и не просто в другой город, а в другую страну – то сейчас передумала. Сейчас все хорошо, а я очень ценю стабильность», – стоматолог.