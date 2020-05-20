Спустя 6 лет: С помощью ДНК-экспертизы идентифицировали останки 18-летнего «киборга»

С помощью ДНК-экспертизы удалось идентифицировать останки военного 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергея Тимощука, который погиб в битве за аэропорт Луганска в 2014 году, передает «Znaj.ua»

Почти 6 лет 18-летний десантник из Славуты (Хмельницкая обл.) Сергей Тимощук считался без вести пропавшим. В конце лета 2014 года парень перестал выходить на связь, находясь в зоне проведения Антитеррористической операции в луганском аэропорту.

18 мая этого года в Славутском городском совете объявили, что с помощью системы ДНК-идентификации останки бойца удалось установить. По информации исполнительного комитета, юный десантник погиб 31 августа 2014 года.

«Очень долгое время продолжались поиски, а несколько месяцев назад появилось подтверждение, но мама отказывалась. Сейчас семья сделала повторно ДНК-экспертизу, которая еще раз подтвердила, что останки принадлежат Сергею Тимощуку. Было принято решение, что после 22 мая, когда состоится очередное ослабление карантина, мы договоримся о его доставке и проведем погребение», – сказал мэр Славуты Василий Сидор.

Отметим, что Сергей Тимощук родился 16 сентября 1995 года. Служил во львовской военной части А0284 – 80-я аэромобильная бригада.