По четыре на квадратный метр: Возле села на Луганщине обнаружили противопехотные мины

Вблизи линии разграничения, в районе села Желобок (Попаснянский р-н Луганской обл.) военные обнаружили заминированный участок. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Служба безопасности Украины.

Опасную зону площадью 50 кв. м выявили военнослужащие инженерно-саперного подразделения операции Объединенных сил.

«Во время осмотра следователи СБУ зафиксировали, что злоумышленники установили мины с плотностью 4 единицы на 1 квадратный метр. С места происшествия изъяты 157 противопехотных мин ПМН-2. По предварительной информации, средства поражения были установлены участниками незаконных вооруженных формирований во время боевых действий на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Смертельно опасная зона располагалась рядом с автомобильной трассой и приусадебными участками местных жителей.

СБУ начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 258 (приготовление к террористическому акту) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и причастных лиц.

В СБУ напоминают, что использование противопехотных мин ПНМ-2, которые находятся на вооружении Вооруженных сил РФ, запрещено Оттавской конвенцией 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.