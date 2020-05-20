На Донетчине подросток упал в шахтный шламоотстойник с водой (Фото)

В Мирнограде (Донецкая обл.) 11-летний мальчик попал в шламоотстойник шахты. Самостоятельно выбраться он не смог и позвал на помощь. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«В 11:46 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение, что в шламоотстойник шахты "Центральная" глубиной 2 м, который был заполнен водой на 0,5 м, упал ребенок. Самостоятельно выбраться из ловушки он уже не мог, и позвал на помощь спасателей», – говорится в сообщении.

Происшествие случилось вблизи ул. Кренкеля в Мирнограде.

Прибывшие на помощь спасатели с помощью штурмовой лестницы спустились на дно шламоотстойника и помогли подростку подняться по лестнице на поверхность.