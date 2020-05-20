В «ЛНР» заявили, что стабилизировали ситуацию с коронавирусом

В «ЛНР» благодаря введению жестких карантинных мер ситуацию с заболеваемостью COVID-19 удалось стабилизировать. И сейчас еженедельный прирост заболевших составляет 53%. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил «главный государственный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

По его словам, сейчас в «ЛНР» ежедневно проводится от 100 до 200 ПЦЛ-тестов на коронавирус. «Но в определенные дни лаборатория не работает, потому что ее нужно отмывать, то есть не каждый день делаются такие объемы. В среднем – где-то до 100 исследований», – отметил «главврач ЛНР».

Докашенко уточнил, что процент выявления заболевания при применении методики полимеразной цепной реакции составляет около 70%.

По его заявлению, в «ЛНР» более 25% от общего числа выявленных случаев коронавируса являются завозными. «Эпидситуация развивалась исходя из того, что первые случаи коронавируса были завозные, то есть на территории республики в начале эпидсезона – в феврале и марте – обследования, которые проводились, были с лицами, которые прибыли из неблагоприятных по эпидситуации мест либо с сопредельных территорий. Более чем четверть являются завозными случаями», – сказал он.

В «ЛНР» около 25% заразившихся коронавирусной инфекцией переносят ее без проявления клинических симптомов. «На территории республики очень небольшое количество заболевших с явно выраженными симптомами. У нас тяжелые случаи вообще носят единичный характер – до двух-трех десятков тех, у кого тяжелое течение», – отметил Докашенко.

По его словам, в основном, данная патология протекает в легкой или среднетяжелой форме. «И где-то четвертая часть заболевших переносит вообще бессимптомно, без каких-либо клинических проявлений», – сказал «главврач ЛНР».

Он дополнил, что введение строгого режима самоизоляции на праздничные дни сроком в 12 дней позволило избежать «лавинообразного роста заболеваемости». «То есть, до начала введения вот этих жестких ограничительных мер на территории всей республики у нас была тенденция к росту. И если в начале у нас еженедельный прирост был до 105-108%, то на момент введения ограничительных мероприятий у нас еженедельный прирост уже был более 200%. На данный момент у нас еженедельный прирост составляет 53%», – заверил «чиновник».

При этом Докашенко подчеркнул, что если жители не будут соблюдать ограничительные меры, то «достигнутые успехи могут быть нивелированы в очень короткий период».

Он напомнил, что с 13 мая на большей части «республики» карантин был ослаблен – возобновил работу общественный транспорт, рынки, детсады, парикмахерских и пр. Но в случае обострения ситуации с COVID-19 карантин вновь будет ужесточен.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 мая в Украине коронавирусом заболели 19 230 человек (5 955 человек – выздоровели, 564 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 133 случая COVID-19 (48 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (35 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 270 случаев (выздоровели – 52 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» – 345 заболевших коронавирусом (выздоровели – 126 человек, летальных случаев – 4).