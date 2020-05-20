Осталось всего 9 пациентов: На Луганщине еще 7 человек выздоровели от коронавируса

Сегодня, 20 мая, в Луганской области еще 7 человек выздоровели от COVID-19. Всего в регионе уже 33 пациента, которые смогли преодолеть заболевание, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Продолжают лечение 9 пациентов (4 лечатся в стационаре, 5 – амбулаторно).

За весь период пандемии на Луганщине лабораторно подтверждены 42 случая COVID-19. Летальных случаев в области не было.

В Луганской области – наименьшее количество заболевших коронавирусом среди всех регионов Украины, кроме того, новые случаи здесь не фиксируются уже длительное время.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 мая в Украине коронавирусом заболели 19 230 человек (5 955 человек – выздоровели, 564 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 133 случая COVID-19 (48 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 270 случаев (выздоровели – 52 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» – 345 заболевших коронавирусом (выздоровели – 126 человек, летальных случаев – 4).