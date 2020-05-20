Фонд Рината Ахметова передал экспресс-тесты медикам «скорой помощи» Ровенской области

Бригады «скорой помощи» Ровенской области получили от Фонда Рината Ахметова 2200 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

«Медики "скорой помощи" приняли на себя основной удар, так как первыми выезжают к больным с COVID-19, рискуя здоровьем и даже жизнью. Поэтому Фонд Рината Ахметова закупил и передал 20 000 экспресс-тестов бригадам "скорой помощи" в 7-ми регионах Украины. Их получили порядка 10 000 работников Центров экстренной медпомощи и медицины катастроф, в том числе Ровенской области», – рассказала Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда.

Она напомнила, что сфере экстренной медицины уделяется особое внимание в работе Фонда Рината Ахметова. В прошлом году реализован уникальный проект «200 скорых для Украины». Всего за полгода государственные медучреждения во всех регионах впервые за 28 лет независимости страны получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией по всей стране. И переданные 20 000 экспресс-тестов предназначены в том числе и для работающих на них бригад медиков.

Как рассказал начальник Управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсянник, коронавирус показал, какие сложные задачи приходится решать врачам. Поэтому они особенно нуждаются в поддержке. «Медики сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, поэтому здоровье каждого из них очень важно. Мы благодарны Фонду Рината Ахметова за помощь», – подчеркнул он.

Принимая сертификат на тесты, главврач Ровенского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Андрей Бортник отметил, что Фонд Рината Ахметова уже не первый раз приходит на помощь медикам. Так, в рамках проекта «200 скорых для Украины» Ровенская область получила 9 суперсовременных автомобилей экстренной помощи. «Для нас это было полной неожиданностью. Наш центр получил 5 автомобилей. Еще 4 работают в других районах области. Проблема со спецтранспортом – одна из ключевых, и эти автомобили позволили во многом ее решить. Очень приятно, что сотрудничество не прекратилось, и эти тесты еще одна приятная для нас неожиданность», – сказал Бортник.