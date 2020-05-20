Судья Донетчины ездила в «ДНР» по фальшивому паспорту

В Украине госслужащим, в том числе и судьям, рекомендовано воздержаться от посещения неподконтрольных территорий. В связи с этим судья Волновахского районного суда Донецкой области для проезда в «ДНР» решила воспользоваться фальшивым паспортом. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Главное бюро расследований.

По данным следствия, судья, пренебрегая предостережениями установленного порядка выезда работников суда, выезжала посещала «ДНР». Для того, чтобы скрыть факты пересечения линии разграничения, она для подтверждения своей личности на контрольно-пропускном пункте (КПВВ) предъявляла пограничникам фальшивый паспорт с собственным фото, но под другим именем.

В итоге, следователи территориального управления ГБР сообщили данной судье о подозрении в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.