Офисы выходят из карантина: Минздрав опубликовал правила

Министерство здравоохранения Украины опубликовало правила безопасной работы офисов при выходе из карантина. Условия предусматривают противоэпидемические меры, обязательные для выполнения как сотрудниками и работодателями, так и посетителями.

«Работники офисов снова могут вернуться на свои рабочие места. Однако, чтобы работа в помещении была безопасной для здоровья, нужно соблюдать определенные противоэпидемические правила», – отмечается в сообщении пресс-службы МОЗ в Facebook.

В частности, собственники должны обеспечить офисные помещения жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами; на входе должно быть организовано место для обработки рук антисептиком. Перед входом в офис требуется нанести маркировку с дистанцией в 1,5 м; помещения следует проветривать и делать влажную уборку каждые 2 часа, а лиц, находящихся в группе риска, временно отстранить от работы.

Сотрудникам должны проводить температурный скрининг перед началом рабочего дня, в помещении им предписано носить маску, избегать людей с симптомами респираторных заболеваний.

Посетители офисов должны соблюдать дистанцию, носить маску и тому подобное.