Крупы, масло, памперсы: Как на Донбассе стать участником программы «Допомога поруч» на период карантина

По онлайн-платформе «Допомога поруч» («Помощь рядом») зарегистрировано больше просьб о помощи, чем от граждан, которые готовы ее оказать. Об этом рассказала директор Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации Элеонора Полищук.

Она отметила, что «Допомога поруч» – это новая инициатива Министерства социальной политики.

Платформа двунаправленная. Во-первых, в ней регистрируют заявки от тех, кто нуждается в помощи в период карантина. Во-вторых, – содержатся предложения от неравнодушных граждан, которые хотят помочь. «И эта платформа позволяет соединить спрос и предложения – когда есть конкретный человек, которому нужна помощь, и есть неравнодушный человек, который хочет помочь, но не знает кому», – пояснила Полищук.

Она сообщила, что данная программа действует по всей Украине. «Во всех регионах, на каждой территории в управлениях социальной защиты населения есть телефон "горячей линии", обратившись по которому можно подать заявку, что человек нуждается в помощи. Это, прежде всего, люди пожилого возраста, лица с инвалидностью, одинокие родители с детьми. Они могут позвонить на "горячую линию" и заявить о своих потребностях. Их данные вносят в специальный реестр и подбирают человека, который согласится помочь», – сказала директор департамента.

По ее словам, в частности по Луганской области желающих получить помощь пока еще больше, чем желающих оказать ее. «Мы зафиксировали порядка 20 тыс. звонков на "горячие линии". По данным поводам мы обращаемся к волонтерам, неравнодушным людям, к социально ответственному бизнесу. Потому что возможности государственных органов власти, к сожалению, не безграничны и мы регламентированы документами, которые так или иначе определяют наши функции. А так помощь может оказать любой человек – в любом виде, в любом варианте», – продолжила Полищук.

«Если вы хотите помочь кому-то, то тоже звоните на "горячую линию", вас зарегистрируют, возьмут ваши данные. В зависимости от формы вашей помощи – предложат тех, кому ее можно оказать», – дополнила она.

Отметим, что Минсоцполитики ввело информационную онлайн-платформу «Допомога поруч» с 16 апреля для оказания адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина.

Новый социальный проект должен был создать условия для привлечения благотворительных, общественных организаций, бизнеса, волонтеров для оказания помощи людям, которые в ней нуждаются, и обеспечить координацию действий его участников.

Как пояснила министр соцполитики Марина Лазебная, граждане могут обращаться на «горячие» телефонные линии, и оставлять информацию о потребности в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки этих товаров.

Как указано на платформе «Допомога поруч», телефон «горячей линии»по Луганской области – +38 (06452) 3-00-11 (Сердюкова Инна Павловна).

По состоянию на 15 мая жители региона нуждаются в продуктах питания, средствах гигиены, бытовой химии и транспортных услугах:

Телефон «горячей линии»по Донецкой области – + 38 (099) 724-99-81 (Пожарский Дмитрий Николаевич, Елена Сила).

На Донетчине потребности людей аналогичны (данные по состоянию на 20 мая):

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ» и собственной информации