За долги и потому что кусают: Минюст распродает собак должников с аукциона (Фото)

Министерство юстиции выставило на продажу собак, которые принадлежат должникам и оказались в списках арестованного имущества. В целом в базе аукциона на setam.net.ua с 2014 года можно найти информацию о продаже около 10 собак – как породистых, так и не очень. Цены стартовали от 49 грн до 2,6 тыс. грн. Большинство животных были проданы, передает «Сегодня.ua».

Так, 25 мая пройдет продажа лота «Собака породы Восточноевропейская овчарка» с начальной ценой 1300 грн. Ее в марте конфисковали в рамках ареста имущества должника в Хмельницком. Ранее пса выставляли на продажу за 2600 грн, позже – за 1950 грн. На данный момент на приобретение молодого пса подана одна заявка.

А городской отдел госисполнительной службы Лимана (Донецкая обл.) 22 мая выставил на электронные торги питбультерьера по кличке Тора 2015 г.р., стартовая цена – 112,50 грн. Ее пытаются продать уже не первый раз, ранее ее оценивали в 150 грн. Несмотря на «уценку», желающих приобрести грустного питбуля пока нет.

Как сообщают «Вести», Тору продают не за долги по кредиту или же по коммунальным платежам. Ее реализовывают потому, что кусает посторонних.

Так, год назад Краснолиманский городской суд Донецкой области рассмотрел протокол об административных правонарушениях в отношении владельца Торы. Как оказалось, в марте во дворе частного дома она укусила за руку гостя, пришедшего к соседям. А через несколько часов – еще одного человека. Как сказано в постановлении, владелец «выгуливал собаку потенциально опасной породы питбультерьер без намордника». Суд постановил признать виновным владельца собаки, оштрафовать его на 85 грн и конфисковать животное. Но на торги Тора попала только сейчас.

Причем для владельцев питбультерьера продажа их собаки с аукциона оказалось новостью, так как Тора благополучно с ними живет все то время. Как рассказали хозяева Торы, она добрая и хорошая собака. Но есть проблема – она не любит людей с палками или подобными предметами в руках. И все происходило в их собственном дворе, а не на улице.

Тора

«Тору сын с мужем принесли 5 лет назад щенком, ей где-то месяц только исполнился. Она выросла у нас на глазах. Да, признаться, воспитанием ее мало занимались, не ходили на дрессуру. Есть проблема – нет вольера для нее, негде его поставить. Наш участок небольшой, и мы делим территорию с соседями – дом на две семьи. А Тора с детства привыкла гулять по территории, жить в доме. Если знаем, что кто-то идет, всегда ее привязываем во дворе, а в тот день не доглядели. Ну вот так получилось. А вообще, Тора послушная и хорошая охранница», – говорит Татьяна Гринь.

Новостью о продаже Торы она весьма озадачена.

К тому же вопрос: как взрослая собака воспримет новых хозяев. По словам кинолога, владельца дрессировочного центра DRED Сергея Гилярного, могут быть большие проблемы. «Если собака жила на цепи – это "маугли". Животное, которое не знает правил, и которое будет вести себя так, как оно хочет. Если люди возьмут чужую злую, невоспитанную собаку – не факт, что она в отношении них не проявит агрессию. Такие породы собак – это оружие, и с ним надо уметь обращаться. Если она слушается хозяев, если она к ним не проявляет агрессии, ее нельзя отбирать и отдавать другим», – пояснил Гилярный.

Как рассказали в ГП «СЕТАМ» (система электронных торгов арестованным имуществом), они часто продают домашних животных. Например, в конце прошлого года в Измаиле это была дворняжка, которая дважды покусала людей. Одного укусила за предплечье левой руки, а другого за руку спустя неделю. Оба случая произошли возле дома, где проживает собака. Ее хозяйка-пенсионерка свою вину признала. Измаильский горрайонный суд принял решение конфисковать животное, а также оштрафовал женщину на 51 грн.

Аукцион по реализации песика был назначен на 5 декабря, стартовая цена – 100 грн. Любопытно, что сразу три человека изъявили желание выкупить дворняжку, но ее дальнейшая судьба, увы, неизвестна. Об этом рассказали в Измаильском городском отделе государственной исполнительной службы Южного межрегионального управления Министерства юстиции, пошутив при этом, дескать, собака идет в придачу с недвижимостью – будкой.

«Собаку купили на аукционе, но по документам никто не пришел до сих пор. Чисто теоретически могли выкупить, но оставить пса у старой хозяйки. И это у нас уже не первый случай продажи кусачей собаки. Ранее суд также постановил конфисковать животное, которое мы продали на аукционе. В Вилково в августе 2018 года американский стаффордширский терьер укусил прохожую. Если же собаку не купят, тогда будет заседание специальной комиссии, которая решит, что с ней делать. К примеру, определит в следственный изолятор на службу или куда получится устроить, вплоть до приюта. Об усыплении животного речь не идет, нет такой процедуры», – говорит главный государственный исполнитель Антон Маринов.