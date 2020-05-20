Поехала в Луганск на лечение: 82-летняя пенсионерка смогла вернуться на подконтрольную Луганщину (Фото)

19 мая по индивидуальным разрешениям через КПВВ «Станица Луганская» в обоих направлениях линию разграничения пересекли 31 человек, из них 19 вернулись на подконтрольную территорию из «ЛНР». Среди вернувшихся – 82-летняя Анна Ивановна. Историю женщины рассказали в гуманитарной миссии «Пролиска».

Анна Ивановна – 1938 года рождения, уроженка с. Нижняя Ольховая Станично-Луганского района. Длительное время женщина работала и жила в Луганске, а выйдя на пенсию, вернулась в родительский дом.

Несмотря на то, что Анна Ивановна постоянно проживает на подконтрольной Украине территории, женщина до сих пор зарегистрирована в Луганске.

В начале марта 2020 года пенсионерка уехала в Луганск, чтобы пройти лечение в больнице, а вернуться домой не смогла в связи с закрытием из-за карантина КПВВ «Станица Луганская».

19 мая Анна Ивановна наряду с иными гражданами смогла выехать из «ЛНР» и пересечь линию разграничения благодаря организованному «зеленому коридору» – пропуск людей, которые имеют веские причины для пересечения линии разграничения.

Но так как у Анны Ивановны отсутствует смартфон, на который можно было бы установить приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции дома, женщина была вынуждена согласиться на 14-дневную обсервацию в больнице Станицы Луганской.

Фото гуманитарной миссии «Пролиска»

По программе помощи от Агентства ООН по делам беженцев, которая рассчитана на лиц из числа уязвимых категорий населения, Анна Ивановна получила материальную помощь, за счет чего сможет приобрести необходимые ей средства реабилитации – ходунки и тонометр.