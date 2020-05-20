На Донетчине обнаружены еще 4 новых случая COVID-19

Сегодня, 20 мая, в Донецкой области зарегистрированы еще 4 новых случая коронавирусной болезни. Из них: 3 – в Мариуполе и 1 – в Краматорске. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«В Мариуполе наличие вируса обнаружили у двух женщин – 70 и 76 лет и у 53-летнего мужчины. Один человек – из числа контактных лиц, у которых COVID-19 диагностировали ранее. Где заразились двое других, устанавливается», – уточнил губернатор.

В Краматорске положительный результат ПЦР-исследования на коронавирус получил 61-летний мужчина, вернувшийся из России.

Таким образом, с начала пандемии на сегодняшний день в Донецкой области зафиксированы 137 случаев COVID-19, из ни:

4 завершились летально;

52 человека выздоровели;

81 продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 мая в Украине коронавирусом заболели 19 230 человек (5 955 человек – выздоровели, 564 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 133 случая COVID-19 (48 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (33 пациента выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 270 случаев (выздоровели – 52 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» – 345 заболевших коронавирусом (выздоровели – 126 человек, летальных случаев – 4).