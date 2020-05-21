Вместо повышения зарплат медикам: На набережной Кальмиуса в Донецке нарисовали граффити (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке появилось новое граффити. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Как рассказывают дончане, граффити «Спасибо медикам» появилось на плитах, на набережной реки Кальмиус – рядом с рисунком «Молодой гвардии – Юнармии».

Как сообщается на местных интернет-ресурсах, «граффити со словами благодарности медицинским работникам ДНР, находящимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, появилось сегодня в Донецке – оно размещено в Ворошиловском районе города на плитах, окаймляющих набережную реки Кальмиус».

«Рисунок размером 5 на 6 метров выполнен на белом фоне. В центре – традиционный медицинский символ: чаша Гигеи – древнегреческой богини здоровья, которую обвивает змея. Он заключен в изображение сердца, вокруг которого находится лента в цветах флага ДНР. У верхнего и нижнего краев граффити надпись – "Cпасибо медикам"», – сообщают в «ДНР».

У большинства дончан такая акция, инициатором которой выступили «власти», вызвала негативную реакцию. «Вы что? С ума сошли? Повысьте им зарплаты и обеспечьте всем нужным для работы. А не фигню всякую рисуйте на плитах! Это вместо повышения нищенской пенсии и зарплат медикам... Республика показух, флешмобов и концертов... Следующих шахтеров нарисуют, чтоб не бастовали и зарплату не просили», – пишут дончане в соцсетях.