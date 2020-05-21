В «Л-ДНР» мобилизуют «резервистов», – соцсети (Фото)

В «ЛНР» и «ДНР» обзванивают уволившихся сотрудников «силовых структур» с вопросом о готовности вернуться. Об этом сообщают в местных пабликах в соцсетях.

«В ЛНР мобилизуют резервистов. Об этом сообщают источники wargonzo в силовых структурах республики. Также, по нашим данным, артиллерия 4-й бригады вышла на позиции на стахановском направлении и готова работать на подавление огневых расчетов ВСУ», – говорится в сообщении.

«В Донецке военкоматы обзванивают бывших ополченцев – на предмет их готовности вернуться в строй. Несколько бойцов, уволившихся из народной милиции какое-то время назад, информацию подтвердили. По сути, это означает, что в ДНР тоже приступили к мобилизационным процессам», – отмечают в местном паблике.

В соцсетях очевидцы публикуют и фото военной техники в Донецке:

На местных интернет-ресурсах сообщается, что участники незаконных вооруженных формирований (НВФ), «находящиеся на полигонах и в районах учения, возвращены в свои гарнизоны, а личный состав отозван из отпусков и командировок. Вооружение и боевая техника переведена в боевое состояние».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» на въездах и выездах из населенных пунктов организуют дополнительные посты «полиции».

Напомним, 20 мая «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в «ЛНР» «войска» приведены в состояние боевой готовности. С аналогичным заявлением выступил и «глава ДНР» Денис Пушилин. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения Пасечника в обстрелах и повреждении линии электропередач заявил, что это была провокация незаконных вооруженных формирований.