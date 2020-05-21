Разорванная на части машина: В Донецке в ДТП погиб мужчина (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке, в Калининском районе, произошло ДТП, в результате которого 1 человек погиб и 1 получил травмы.

Как утверждают в «МВД», предварительно установлено, что 19 мая в 21:40 33-летний водитель авто «Ауди», двигаясь по пр. Ильича в сторону «Мотеля» не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку (мокрое асфальтное покрытие), не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Там машина совершила наезд на металлическую опору рекламного щита.

От удара машину разорвало на части. В салоне автомобиля находились 2 человека. От полученных травм водитель скончался в больнице, а 32-летняя женщина-пассажир получила травмы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube