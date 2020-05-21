Первые итоги карантина для украинской экономики: Последствия и надежда

Украина живет в условиях карантина уже больше 2 месяцев. И, если раньше можно было только делать прогнозы о влиянии пандемии на экономику, то сейчас уже стала появляться первая официальная статистика. И, хотя эти цифры подсчитываются с некоторым опозданием, они позволяют понять, что происходит с украинской экономикой в последние месяцы и насколько серьезно ее падение, пишет «Сегодня».

На днях Укрстат опубликовал предварительные данные об изменении ВВП за I квартал 2020 года. Этот показатель уже оказался ниже нуля, то есть экономика замедлилась. По сравнению с IV кварталом 2019 года, снижение составило 0,8%, а по сравнению с I кварталом минувшего года, то есть за год, – 1,5%. И эти данные включали только один неполный месяц карантина – март (ограничения были введены 12 марта).

Фото: Укрстат

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в целом за 2020 год ВВП Украины может снизиться на 7,7%. В то же время в Украине считают, что падение составит всего порядка 4% за год. Насколько оправдаются эти прогнозы?

Другие данные Укрстата говорят о том, что ситуация в экономике не так уж плачевна, и позволяют надеяться, что по мере выхода из карантина экономика будет оживать.

Так, количество штатных сотрудников (Укрстат считает тех, кто за месяц отработал больше половины рабочего времени) по крайней мере в марте не только не сократилось, но даже выросло, хотя в предыдущие периоды снижалось. Например, в декабре 2018 года в Украине насчитывалось 7 млн 334 тыс. штатных сотрудников, в марте 2019-го – 7 млн 294 тыс., в декабре 2019-го – 7 млн 048 тыс. А в марте 2020-го число штатных работников выросло до 7 млн 061 тыс. человек.

Впрочем, одновременно увеличилось и число тех, кто получает зарплату в пределах минимальной: если год назад, в марте 2019-го, таких насчитывалось 6,9%, то теперь – 9,6%. Хотя средняя зарплата за март в целом выросла на 5,5% (до 11 446 грн).

Также оказалось, что в первый месяц карантина задолженность по зарплате не только не увеличилась, а, наоборот, уменьшилась (за март – на 1,8%). Данных за апрель Укрстат пока не публиковал.

Не произошло и массового закрытия бизнеса, вопреки ожиданиям. Количество юридических лиц в Украине в марте, согласно данным Укрстата, продолжало расти, в том числе за счет роста числа ООО, фермерских хозяйств и кооперативов. Хотя число частных предприятий немного снизилось.

Фото: Укрстат

Потребителей явно порадует довольно умеренная инфляция. Так, в апреле цены на потребительском рынке выросли в среднем всего на 0,8%, а с начала года – на 1,5%. Хотя для экономики слишком низкая инфляция – не очень хорошо, это не позволяет ей развиваться.

Казалось бы, последствия пандемии и карантина пока не настолько разрушительные, как можно было бы ожидать. Однако ожидания бизнеса на ближайшие месяцы тревожные.

В частности, в розничной торговле большинство респондентов (55%) прогнозируют дальнейшее сокращение спроса и объемов продаж (59%). Однако 75% компаний не считает, что придется сокращать число работников.

Больше половины представителей сферы услуг, по данным Укрстата, также ожидают в ближайшие 3 месяца снижения спроса в своей сфере и, соответственно, снижения своих доходов. Однако 67% опрошенных также заявили, что не планируют сокращать количество сотрудников, а 75% спрогнозировали, что цены на услуги не будут повышаться.

Подобная ситуация и в промышленности: здесь ожидают снижения объема капитальных инвестиций и объема производства, однако надеются обойтись без увольнений. А вот в сельском хозяйстве больше половины опрошенных респондентов не ожидают в ближайшие 3 месяца ни уменьшения объемов производства, ни повышения цен. Более того, считают, что потребность в рабочих руках в отрасли в ближайшее время увеличится.

Экономический эксперт, глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко считает, что данные за март не в полной мере отображают степень экономических изменений, вызванных эпидемией коронавируса.

«Даже те данные, которые Укрстат собирает оперативно, выходят с задержкой минимум месяц. Поэтому данные по нынешней ситуации мы увидим уже в полном объеме где-то к середине лета. Хотя европейская или американская статистика нередко еще более "долгоиграющая", так что мы в этом не уникальны», – говорит Алексей Дорошенко.

По оценкам эксперта, на сегодня глубина падения экономики может составлять уже порядка 6%.

С 12 мая правительство Украины ввело в действие первый этап ослабления карантинных ограничений. Можно ли считать, что основные проблемы бизнеса позади и теперь ситуация начнет налаживаться?

Представители бизнеса высказывают надежду на скорое восстановление.

«Я уверен, что с ослаблением ограничений многие бизнесы очень быстро восстановят свои обороты, а некоторые – даже нарастят их. Люди вернутся в рабочие процессы, в нормальную жизнь, при этом получив новый опыт и осознав реальные жизненные приоритеты. Ведь экономика страны – живой и во многом саморегулирующийся механизм. Карантин, как любой кризис, дал еще одну возможность предпринимателям четко увидеть свои сильные и слабые стороны. У многих вынужденная пауза стала стимулом для разработки новых идей и направлений деятельности. Да и наше население, переживая карантин, переосмыслило вечные ценности: саморазвитие, семья, ближайшее саморазвитие», – говорит член Украинской рады бизнеса, участник платформы «Бизнес-100» Денис Парамонов.

В то же время Алексей Дорошенко считает, что восстановление вряд ли будет быстрым и начнется прямо сейчас.

«Что касается оживления экономики – то это очень относительно. Многие бизнесы действительно открылись. Но полноценно работать они не могут. Например, у нас уже разрешили открыть летние площадки кафе и ресторанов. Но сейчас такая погода, что люди не хотят сидеть на летних площадках. Поэтому большинство летних площадок по-прежнему не работают, хотя им разрешено. Или, скажем, я приехал на работу в офис, но компании-партнеры еще не работают. В других сферах (например, в строительстве) приостановлены многие инвестиционные программы, то есть денег нет. И, даже если сотрудники этих компаний могут выйти на работу, в этом нет смысла, поэтому они продолжают сидеть по домам. Плюс для многих остается нерешенным вопрос подвоза сотрудников. То есть это цепная реакция, и то, что какой-то бизнес открылся, еще не значит, что он начнет зарабатывать. Одни ограничения снимают, но другие все рано будут. А это значит, что мы не увидим полноценного запуска бизнеса в ближайшее время», – считает Алексей Дорошенко.

Оживить экономику и быстро вывести ее из рецессии, по мнению эксперта, может только щедрое кредитование.

«Я сейчас вижу единственный способ, как можно избежать многолетней рецессии: это кредитование. О нем много говорят, но его никто не видел. Если в экономику не влить минимум 50 млрд грн, в ближайшие 2-3 года будет мало хорошего. Мы по ВВП на душу населения до сих пор не достигли уровня 2013 года. Должны были выйти на этот уровень в 2022 году, но, с учетом нынешнего кризиса, я думаю, планы отодвинутся еще минимум на пару лет», – говорит он.

Кроме того, эксперт считает, что на время выхода из кризиса стоило бы перейти на почасовую оплату труда и ввести рабочие субботы. Однако для этого необходимо вносить изменения в трудовое законодательство, а правительство, по мнению Алексея Дорошенко, пока не готово пойти на такой шаг.