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На Луганщине погиб комбат батальона «Луганск-1»

21.05.20 09:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил (ООС) погиб командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов. Еще трое бойцов батальона получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Инцидент произошел 20 мая, примерно в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также проинформировали, что устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

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