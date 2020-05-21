COVID-19: В Украине за сутки заболели 476 человек

В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 476 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 21 мая, озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 476 человек. Из них 29 детей и 76 медицинских работников. Были госпитализированы 115 человек. Зафиксированы 15 летальных случаев. При этом выздоровели 272 человека. В целом за все время пандемии заболели 19706 человек. Из них 1405 детей и 3833 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 6227 человек, а летальных случаев 579», – проинформировал глава Минздрава.

Максим Степанов также сообщил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ровенской (70), Киевской (55), Черновицкой (46) областях и г. Киеве (65).

Отметим, что по данным, обнародованным на сайте Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксировано 138 случаев COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 137), в Луганской – 43 случая.