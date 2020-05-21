Несовершеннолетние за рулем: В «ДНР» сообщили о ДТП в Донецке и Шахтерске (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области произошли 2 ДТП с участием несовершеннолетних водителей.

Как сообщает пресс-служба «МВД ДНР», на территории парковой зоны в Калининском районе Донецка 16-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля Infiniti FX 35, не справилась с управлением и совершила столкновение со стоящим на площадке зоны отдыха автомобилем Honda Accord. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

После столкновения водитель вместе с пассажиром покинули место ДТП. «Сотрудники ГАИ Донецка установили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что девушка не имела специального права на управление транспортными средствами. Управление автомобилем ей передал родственник, который в момент совершения ДТП находился в салоне авто», – уверяют в «ДНР».

Несовершеннолетняя девушка-водитель привлечена к «административной ответственности».

В Шахтерске произошло ДТП с участием автомобилей «Богдан-211010» и «ВАЗ-2108». Один из участников ДТП на автомобиле «Богдан» скрылся с места автопроисшествия. Очевидцы ДТП рассказали «полицейским», что водитель автомобиля «Богдан-211010» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2108» и совершил с ним столкновение, после чего покинул место ДТП.

«При проведении розыскных мероприятий в одном из дворов сотрудники ГАИ обнаружили авто "Богдан" с характерными для ДТП механическими повреждениями. Правоохранители установили, что автомобилем, причастным к совершению ДТП, управлял 17-летний местный житель. Ключи от авто ему дала мама. Подросток привлечен к административной ответственности. Мама также привлечена к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления», – сообщают в «ДНР».