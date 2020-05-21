Сводка из зоны ООС за 20 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 18 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ трое украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Павлополя, Песок, рядом с Каменкой и Старогнатовкой, у Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

по окрестностям Красногоровки – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку Марьинки – из снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал украинских военных:

вблизи Орехово – из минометов калибром 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку поселка Шумы (Торецк) и Новоалександровка – из минометов калибром 82 мм;

у Пивденного – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в окрестностях Крымского – из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. Вследствие обстрела один украинский воин получил ранения.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 73 единицы. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подвергся район "Вольво-центра" и села Спартак, а также окрестности поселков Озеряновка, Широкая Балка, шахты им. Гагарина и шахты 6/7 на горловском направлении. Накануне огнем украинских силовиков повреждены 3 дома на северо-западной окраине Горловки».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Калиновка. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета».