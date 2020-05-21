Вылечились 82 человека: Военные медики рассказали о ситуации с коронавирусом в армии

В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 48 человек. Вылечились от заболевания – 82. Такие данные сегодня, 21 мая, приводит Командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 21 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 205 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 29 человек», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 3 новых случая COVID-19.

«Двое военнослужащих (Ровенская область) и один работник ВС Украины (Черкасская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют», – сообщили военные медики.