Вернулся из России: На Луганщине сообщили о новом случае COVID-19

На Луганщине выявили новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 21 мая в Луганской области зарегистрированы 43 случая коронавирусной инфекции (+1 случай за минувшие сутки). Человек, у которого был выявлен коронавирус, проживает в г. Рубежное, вернулся из России и находился на самоизоляции.

Также в центре сообщили, что на сегодня в области остается на лечении 10 больных коронавирусной инфекцией, из них 4 госпитализированы в стационары, 6 – лечатся амбулаторно.

Как отметили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, возможный круг контактов человека, у которого был выявлен коронавирус, устанавливается.

В целом 33 человека выздоровели. «Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 2,05%», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 мая в Украине коронавирусом заболели 19 706 человек (6 227 человек – выздоровели, 579 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксировано 138 случаев COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 137).

В «ДНР» – 305 случаев (выздоровели – 73 человека, летальных случаев – 9). В «ЛНР» – 356 подтвержденных случаев коронавируса (подробности в «республике» не сообщают, по последним данным, летальных случаев – 4).