На Донетчине почти 3 года ликвидируют склад боеприпасов времен Второй мировой войны (Фото)

В пгт Ольгинка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) с осени 2017 года саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидируют склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Отмечается, что в ноябре 2017 года возле населенного пункта местные жители обнаружили в поле старые боеприпасы.

«Уже на протяжении почти 3-х лет продолжаются работы по ликвидации склада боеприпасов времен Второй мировой войны. Ежедневно на месте работают пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Так, в течение 19-20 мая пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области изъяли и уничтожили 27 взрывоопасных предметов, в том числе и 20 артиллерийских снарядов калибром 210 мм. Во время проведения работ пиротехники использовали специальную инженерную технику. Всего с начала проведения работ изъято и уничтожено 5067 взрывоопасных предметов», – рассказали в ГСЧС.