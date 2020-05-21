В «ДНР» за сутки выявили десятки новых случаев COVID-19

В «ДНР» за последние сутки выявлены 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 20 мая исследованиям, выявлены 35 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – утверждают в «ДНР».

С начала пандемии и по состоянию на 10:00 21 мая в «республике» подтверждены 305 случаев COVID-19, из них:

на лечении – 223 пациента;

выписаны – 73 человека;

летальных случаев – 9.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 мая в Украине коронавирусом заболели 19 706 человек (6 227 человек – выздоровели, 579 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксировано 138 случаев COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 137), Луганской области – 43 случая.

В «ЛНР» – 356 подтвержденных случаев коронавируса (подробности в «республике» не сообщают, по последним данным, летальных случаев – 4).