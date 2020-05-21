Мы хотим душить добром, – Алексей Кирющенко о новом телеканале для Донбасса

Телеканал «Дом» («Дім») выходит на вещание на неподконтрольную территорию Донбасса, с ним там борются. Об этом сообщил глава наблюдательного совета телеканала Алексей Кирющенко, рассказывая в эфире «Украина 24» о вещании телеканала на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму. Об этом пишет «Сегодня».

«Для того, чтобы нас там (в ОРДЛО и Крыму, – ред.) услышали, нам должны открыть двери. А чтобы нам открыть двери, они должны увидеть, что мы к ним идем. Я призываю поставить себя на их место и (принять, – ред.) условия, в которых они захотят нам открыться. Я говорю о миролюбивых людях, а не о том кошмаре, который творится с боевиками и со всеми другими делами на больной ране», – отметил Кирющенко.

По его словам, «Дом» – канал развлекательно-информационный.

«Мы сейчас выходим на небольшой сегмент – Луганск, Донецк и Крым – на ту территорию. С нами там борются. Мы как птица Феникс восстанавливаемся. У нас своя информационная сетка вещания. Мы растем, каждую неделю появляется новый информационный продукт, новости, новые политические программы. Мы растем при том минимуме денег, которые выделяют. Мы хотим вырасти, поставить спутники и выйти на собственное вещание. Мы хотим душить добром», – подчеркнул режиссер.