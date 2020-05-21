В Краматорске выявили два новых случая коронавируса

В Краматорске выявили два новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба городского совета.

«По состоянию на утро 21 мая в нашем городе установлено еще 2 подтвержденных результатом ПЦР-тестов случая заболеваемости COVID-19. Оба из них – из круга вернувшихся граждан из-за границы. 61-летний мужчина и 28-летняя женщина находились в России, а по возвращении находились на самоизоляции и чувствовали себя хорошо. В настоящее время медицинские работники проводят осмотр заболевших и проявляют круг контактных лиц», – рассказали в мэрии.

Там также напомнили, что всего в Краматорске было зарегистрировано 4 больных коронавирусом, два человека уже выздоровели (последние два результата лабораторных исследований – отрицательные).

Напомним, что по данным, обнародованным на сайте Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксировано 138 случаев COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 137)