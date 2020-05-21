Красный Крест направил 3 грузовика с помощью на неподконтрольный Донбасс

Три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали в среду, 20 мая, через КПВВ «Новотроицкое» по маршруту «Киев – Донецк». Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«Чтоб помочь гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях и постоянно страдающим от российской агрессии, Международный Комитет Красного Креста направил гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом 19150 кг», – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что пограничники продолжают оперативно оформлять и осуществлять пропуск таких гуманитарных миссий через линию разграничения для помощи гражданскому населению.