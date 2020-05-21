COVID-19: В «ЛНР» назвали количество заболевших

В «ЛНР» зарегистрировали 356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 21 мая, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний момент зафиксировано в республике 356 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции», – заявила Пащенко.

О количестве выздоровевших и количестве летальных случаев не сообщается.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 мая в Украине коронавирусом заболели 19 706 человек (6 227 человек – выздоровели, 579 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области зафиксировано 138 случаев COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 137), Луганской области – 43 случая.

В «ДНР» – 305 случаев (выздоровели – 73 человека, летальных случаев – 9).